İran'ın güneydoğusunda operasyonda 2 kişi öldü

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 kişinin öldüğü iddia edildi. Operasyonda ayrıca bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda iki kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü, güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki Rask kentine bağlı sınırdaki Cekigur kasabasındaki bir eve operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin evi kuşatarak ağır silahlarla ateş açtığı ve olayda bir kadın ile 6 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Örgüte göre, 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 güvenlik görevlisi de yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusunda "küresel güçlerle bağlantılı olan ve bölgede terör eylemleri planlayan" 4 kişilik bir terör grubunun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Söz konusu kişilerle birlikte 6 uzun namlulu silah ve mühimmatın da ele geçirildiği ifade edilmişti.