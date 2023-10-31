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İran'ın Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Şusef bölgesi yakınlarındaydı ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar rapor edilmedi.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusef bölgesi yakınları olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.43'te kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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