İran'ın Gorgan Kentine Düşen Cisimler İHA Çıktı

İran'ın Gorgan kentine düşen cisimlerin insansız hava aracı (İHA) olduğu ve olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Düşen İHA'nın parçaları kentin çeşitli bölgelerine dağıldı ve bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açtı.