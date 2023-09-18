İran'ın Gilan eyaletinde sel: 7 kişi yaralandı
İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara kentinde meydana gelen sel en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Astara Valisi Muhammed Rıza Şahabzade, selin neden olduğu yoğun yağış sonucunda köprüdeki 2 aracın nehre düştüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara kentinde meydana gelen sel en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Astara Valisi Muhammed Rıza Şahabzade, kentte yoğun yağışın sele neden olduğunu söyledi.
Şahabzade, "Selden dolayı yıkılan köprüdeki 2 araç nehre düştü, 7 kişi yaralandı." dedi.
İranlı yetkili kent genelinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Astara bağlantı yollarının selden hasar gördüğü bölgede Astara ve Hace Keri çaylarının da taşma riskinin bulunduğu belirtildi.