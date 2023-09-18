İran'ın Gilan eyaletinde sel: 7 kişi yaralandı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Astara kentinde meydana gelen sel en az 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Astara Valisi Muhammed Rıza Şahabzade, selin neden olduğu yoğun yağış sonucunda köprüdeki 2 aracın nehre düştüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.