İran'ın balistik füzeleri İsrail'i vurdu, görüntüler korkunç

İran'ın balistik füzeleri İsrail'i vurdu, görüntüler korkunç
Güncelleme:
İran'dan ateşlenen balistik füzeler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bazı noktalara isabet etti. Hava savunma sistemlerinin tüm füzeleri engelleyemediği ve bazı mühimmatın hedeflerine ulaştığı bildirildi. Patlamaların şiddeti kilometrelerce öteden hissedilirken askeri analistler, saldırının "doyurma saldırısı" etkisi yarattığını ve savunma sistemlerinin tüm füzeleri imha etmede yetersiz kaldığını belirtiyor.

  • İran'ın balistik füzeleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu.
  • Saldırıda İsrail'in hava savunma sistemleri devreye girmeden füzeler hedeflere isabet etti.
  • Patlamaların şiddeti kilometrelerce öteden hissedildi ve isabet alan bölgelerde yangınlar çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları saldırıya İran'ın balistik füzelerle karşılık vermesi ile bölge kan gölüne döndü.

Son olarak İran'dan fırlatılan füzeler İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu. İsrail'in, dünyanın en gelişmiş savunma ağlarından biri olarak bilinen hava savunma sistemleri devreye girmeden gerçekleştirilen saldırı sonrası kentin her yerinden görünen dumanlar gökyüzüne yükseldi. Füzelerin doğrudan hedeflere isabet ettiği görüldü.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANDI

Saldırı anında Tel Aviv'de korku dolu anlar yaşandı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, balistik füzelerin büyük bir hızla yere daldığı ve çarpma anında devasa ateş topları oluşturduğu görüldü. Patlamaların şiddeti kilometrelerce öteden hissedildi.

İsabet alan bölgelerde yangınlar çıkarken, dumanların rüzgarla birlikte yerleşim alanlarının üzerine çöktüğü görüldü.

Şehir genelinde kesilmeyen siren seslerine, füze motorlarının ıslık benzeri gürültüsü ve ardından gelen sağır edici patlama sesleri eşlik etti.

SAVUNMA SİSTEMİ ÖNLEYEMEDİ

Askeri analistler, saldırının çok sayıda balistik füze ile eş zamanlı yapılmasının "doyurma saldırısı" etkisi yarattığını ve savunma sistemlerinin tüm füzeleri imha etmede yetersiz kaldığını belirtiyor. Görüntülerde, bazı füzelerin hiçbir engelle karşılaşmadan dik bir açıyla hedeflerine çakılması, saldırının teknik başarısını ve yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
