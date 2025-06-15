İran'ın Balistik Füze Saldırısı: Hayfa'da Yaralılar ve Yangınlar
İran, İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazılarıyla Hayfa kentine saldırdı. Olayda 4 kişi yaralanırken, iki bina yanarak hasar gördü.
İRAN'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazılarının Hayfa kentine isabet ettiği bildirildi.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti. Füzenin düştüğü Hayfa'da 4 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail medyası, Hayfa'da iki binanın yandığını, çok sayıda noktada yangın çıktığını açıkladı.
İsrail ordusu da İran'ın füze saldırısında birden çok yerin vurulduğunu doğruladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya