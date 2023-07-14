İran ile Zimbabve Arasında 12 Mutabakat Zaptı İmzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Zimbabve ziyareti kapsamında elektrik, tarım, iletişim, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında 12 mutabakat zaptı imzalandı. ABD yaptırımlarının uygulandığı Zimbabve ile İran arasındaki ticaretin bu yıl 2 milyar doları aşması bekleniyor.

İran ile Zimbabve arasında elektrik, tarım, iletişim, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında 12 mutabakat zaptı imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, diplomat ve iş insanları heyetiyle yaptığı Afrika turunun son durağı Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa tarafından resmi törenle karşılandı.

Reisi'nin Zimbabve ziyareti kapsamında iki ülke arasında elektrik, tarım, iletişim, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 12 mutabakat zaptı imzalandı.

Taraflar, Zimbabve'de bir traktör fabrikasının kurulması noktasında da anlaşmaya vardı.

Mnangagwa, Reisi ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerine değinerek, "Ekonomimizin çeşitli sektörlerine yönelik yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının uygulandığı Zimbabve ile İran arasındaki ticaretin bu yıl 2 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Reisi'nin Kenya ve Uganda ziyaretlerinde de farklı alanlarda anlaşmalar yapılmıştı.