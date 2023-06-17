İran ile Mısır, İlişkileri Yeniden Tesis Etmek İçin Ortak Komite Oluşturacak

İran ile Mısır, 40 yıldan uzun süredir çoğunlukla maslahatgüzar seviyesinde tutulan ilişkileri yeniden tesis etmek için ortak bir komite oluşturulması konusunda ön anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyon kanalında yayımlanan habere göre İran ile Mısır, ilişkileri yeniden tesis etmek için ortak bir komite oluşturulması konusunda uzlaştı.

İran ile Mısır'ın 40 yıldan uzun süredir çoğunlukla maslahatgüzar seviyesinde tutulan ilişkileri yeniden tesis etmek için ortak bir komite oluşturulması konusunda ön anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyon kanalında yayımlanan habere göre İran ile Mısır, ilişkileri yeniden tesis etmek için ortak bir komite oluşturulması konusunda uzlaştı.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken her iki taraftan da konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

İran- Mısır ilişkileri

İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.

O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle düşük düzeyde kalmıştı.

İran ile Mısır arasında arabuluculuk yapan Umman Sultanı Heysem bin Tarık, mayıs ayında kısa süre arayla Kahire ve Tahran'ı ziyaret etmişti.

İran lideri Ali Hamaney, 29 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada, Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 40 yılı aşkın süredir çoğunlukla maslahatgüzar seviyesinde tutulan Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanlığına talimat vermişti.