İran ile Maldivler Diplomatik İlişkileri Yeniden Kurma Kararı Aldı

İran ile Maldivler, diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı aldıklarını duyurdu. İki ülke, dostane ilişkileri geliştirme ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

İran ile Maldivler 2016'da kopan diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Maldivler Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Halil, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrasında iki ülkenin ortak yayınladığı yazılı açıklamaya göre, İran ve Maldivler, iki ulusun çıkarları ve idealleri doğrultusunda diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı aldı.

İki ülke, karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkileri daha geliştirme ve yatırım, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla da bir araya geldi.

Öte yandan Abdullahiyan, New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, iki bakan, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin Ocak 2016'da kesilmesinin ardından Maldivler de İran ile ilişkilerini koparmıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke, kısa süre önce karşılıklı şekilde büyükelçilerini atayarak ilişkilerini yeniden başlatmıştı.

İran, dün de aynı dönemde ilişkilerin koptuğu Doğu Afrika ülkesi Cibuti ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.