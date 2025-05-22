İran ile ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin 5. Turu Roma'da Yapılacak

İran ile ABD Arasındaki Nükleer Görüşmelerin 5. Turu Roma'da Yapılacak
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İran ve ABD arasında süren nükleer müzakerelerin 5'inci turunun 23 Mayıs'ta Roma'da gerçekleşeceği duyuruldu. Görüşmelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, gelişmeyi sosyal medyada paylaştı.

İRAN ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin 5'inci turunun 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran-ABD görüşmelerinin 5'inci turu 23 Mayıs Cuma günü Roma'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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