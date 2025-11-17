Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemiyi Ele Geçirdi

İran, Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemiyi Ele Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın uluslararası sularda seyreden 'M/V Talara' adlı ticari gemiye müdahale ettiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu gemiyi alıkoyarak uluslararası hukuku ihlal etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda seyreden ticari bir gemiye müdahale ederek 'yasa dışı' olarak el koyduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı 'M/V Talara' adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu aktarıldı. Geminin, İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'M/V Talara' adlı ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Singapur'a gittiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı

Şule Çet davasının sanığı neden dışardaydı? Başsavcılık açıkladı
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.