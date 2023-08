İran, Güney Kore bankalarının dondurulan varlıklarını serbest bırakacak

TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore bankalarının İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakmakta olduğunu ve ABD'de "yasadışı şekilde" hapsedilen İranlıların kısa süre içinde serbest bırakılacağını duyurdu.

Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin fonlarının "birkaç yıldır Güney Kore bankalarında ABD tarafından yasadışı şekilde dondurulduğunu" kaydeden bakanlık, "İran'ın ABD'den bu konudaki taahhütlerini yerine getirmeyi sürdürme konusunda gerekli güvenceleri aldığını" belirtti.

İran'ın iki Güney Kore bankasında 7 milyar ABD dolarını aşan değerde fona sahip olduğu tahmin edilirken, söz konusu bankalar ABD'nin ceza uygulayabileceği korkusuyla bu fonları işleme koymuyor.

Bakanlık, İran'ın "yasadışı şekilde" dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik çabalarının yanı sıra "ABD yaptırımlarını delme yönündeki asılsız suçlamalarla yasadışı şekilde tutuklanıp hapsedilen masum İranlıların özgürlüğüne kavuşmasını" sağlamak için de çalıştığını açıkladı.

ABD hapishanelerinde bulunan İranlıların bazılarının kısa süre içinde serbest kalacağını ifade eden bakanlık, İran hapishanelerinde de bazı Amerikalı mahkumların bulunduğunu ve ABD hükümetinin bu kişilerin serbest kalması için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Çıkarılan paragraflar:

Over the past months, Iran has repeatedly expressed its readiness to swap prisoners with the U.S. as a humanitarian issue under the precondition that the latter acts "realistically."

In an interview with Al-Monitor published on June 14, Omani Foreign Minister Sayyid Badr Hamad al-Busaidi, whose country has been playing a mediatory role in the negotiations between Tehran and Washington, said he believed the two countries were nearing an agreement on exchanging prisoners.