İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan savaş çıkaracak açıklama: Azerbaycan-Ermenistan sınırı değişirse İran ordusu müdahale edecek

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, son dönemde çıkan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakıri , "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucunda Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalar tekrar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu. İran'da olaylara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

''SINIR DEĞİŞİRSE MÜDAHALE EDERİZ''

Muhammed Bakıri, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir" dedi. Bakıri, olası bir sınır değişikliğinde İran ordusunun müdahale edeceğini sözlerine ekledi.

''SİYONİSTLERİN BÖLGEDE VARLIĞI TEHDİTTİR''

Körfez ülkelerini de uyaran Bakıri, İsrail ile ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini söylerek, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir ve bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. Elbette biz onların tüm adımlarını yakından takip ediyoruz. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" açıklamalarını yaptı.

''SINIRDA DEĞİŞİKLİK KABUL ETMİYORUZ''

Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmaya yönelik İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'den dün açıklama gelmişti. Kenani, "Sınırlarımızda herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz" demişti. Kenani, iki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi de dile getirmişti.