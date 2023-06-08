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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tebrik etti

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tebrik etti

Dünya Haberleri

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler'i kutladı. İki taraf arasındaki askeri ilişkilerin artması vurgusu yapıldı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Yaşar Güler'i kutladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tümgeneral Bakıri ile Milli Savunma Bakanı Güler, telefonda görüştü.

Görüşmede, Güler'i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Bakıri, Türkiye ile İran'ın ortak barış ve dostluk sınırlarına sahip iki komşu olduğunu belirtti.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Bakıri, Güler'i Tahran'a davet etti.

Milli Savunma Bakanı Güler de görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin giderek arttığına ve geliştiğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Dünya

Yaşar Güler İran Dünya Haberler

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