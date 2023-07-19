İran Genelkurmay Başkanı: Azerbaycan'la ilişkilerimiz gelişiyor

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan'la ilişkilerinin gelişmekte olduğunu belirtti. Bakıri, Azerbaycan sınırı bölgesinde incelemelerde bulunarak, ekonomik ilişkilerin günden güne arttığını ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülkesin Azerbaycan'la ilişkilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Bakıri, Azerbaycan sınırı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakıri, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ekonomik ilişkilerimiz de günden güne artıyor." dedi.

İncelemelerinin yılda bir, sınır bölgelerine yaptığı rutin ziyaret olduğunu dile getiren Bakıri, "Sınır ve güvenlik konularında herhangi bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Karabağ Savaşı'nda İran'ın Ermenistan'a yardım ettiği iddiaları, son yıllarda İsrail'in Azerbaycan'la ilişkilerini arttırması ve Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.