İran Genelkurmay Başkanı: Aksa Tufanı Operasyonu İsrail'in zayıflığını gösterdi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsraillilere rejimlerinin çöküşünü gösterdiğini belirterek, "Siyonist rejimin yok olma kabusu gerçeğe dönüştü. Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail askeri gücünün zayıf ve içi boş olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Bakıri, "Filistinli direniş gruplarının işgal altındaki topraklarda Siyonistlere yönelik gerçekleştirdiği çok yönlü Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail askeri gücünün zayıf ve içi boş olduğunu bir kez daha göstermiştir. Filistinli savaşçıların, Siyonist güçlerin mevzilerine yönelik havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdikleri önceden hazırlanmış sürpriz operasyon, yıllar boyu acı çeken mazlum bir milletin direniş ve duruşunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsraillilere rejimlerinin çöküşünü gösterdiğini belirten Bakıri, "Siyonist rejimin yok olma kabusu gerçeğe dönüştü" dedi. İsrail ile normalleşme sürecinin Siyonist rejimin çöküşünü engellemeyeceğini belirten Bakıri, rejimin yok olacağı gerçeğinin Tel Aviv yönetiminde de kabul edildiğini vurguladı.

Filistinlilerin gerçekleştirdiği askeri operasyonun, uluslararası toplumu hayrete düşürdüğünü kaydeden Bakıri, "Bir zamanlar kendilerini taşlar ile savunan mazlum Filistin halkı, bugün tek bir seferde binlerce füze ve roket ateşleyerek Siyonist rejime karşı çok yönlü askeri operasyonlar yapabilecek güce ulaştı ve İsrail'in demir kubbesi ile dalga geçiyorlar. Aksa Tufanı Operasyonu, Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına ektiği ve şimdi ise biçmek zorunda kaldığı kutsal bir öfkenin ürünüdür" açıklamasını yaptı.

Bakıri, Filistin halkını İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle tebrik ederek, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'yı esaretten kurutacaklarını ve ülkelerini özgürlüğüne kavuşturacaklarına inandıklarını belirtti. Bakıri, "Zulmün daimi olmayacağı ilahi bir vaattir. Mazlum Filistin halkının iradesi, zalimlere galip gelecektir" ifadesini kullandı. - TAHRAN