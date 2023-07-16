İran Genelkurmay Başkanı: ABD ve Batı'nın küresel gücü azalıyor

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD ve Batı'nın küresel güçler olarak etkisinin azalmakta olduğunu söyledi. Bakıri, ABD ve Batılı müttefiklerinin gelecekteki dünya düzeninin ortaya çıkmasını önlemek için çaresizce önlemler aldıklarını belirtti.

TAHRAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD ve Batı'nın küresel güçler olarak etkisinin azalmakta olduğunu söyledi.

İran'daki yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre Bakıri söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile başkent Tahran'daki görüşmesi sırasında yaptı.

Bakıri, ABD ve Batılı müttefiklerinin gelecekteki dünya düzeninin ortaya çıkmasını önlemek için çaresizce önlemler aldıklarını belirterek, ABD ve Batılı müttefiklerinin "küresel küstahlıklarına" rağmen küresel gücün Asya ve Doğu'ya doğru kaydığını söyledi.

Ortak sınır ve güvenlik kaygıları olan İran ve Pakistan'ın İslam dünyasının ve Batı Asya'nın iki "önemli" ülkesi olduğunu belirten Genelkurmay Başkanı, ABD'nin 20 yıl süren işgalinin ardından 2021'de Afganistan'dan askerini "sorumsuzca" çekmesinin sonuçlarını örnek olarak gösterdi.

Bakıri ayrıca, ortak sınır boyunca güvenliği sağlamak için iki ülke arasında daha fazla işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurguladı.