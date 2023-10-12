İran, Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatma emri vermesinin ardından, ülkesinin bu bölgeye insani yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi.

TAHRAN, 12 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatma emri vermesinin ardından, ülkesinin bu bölgeye insani yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan Çarşamba günü Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde söz konusu ifadeleri kullandı.

Emir Abdullahiyan, Spoljaric ile yaptığı görüşmede, İran Kızılay Derneği'nin Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Spoljaric, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin "durumu hala izlediğini" ve güvenlik sebebiyle personelinin Gazze Şeridi'nde hareket edemediğini söyledi.

Spoljaric, ilgili tüm tarafları ve hükümetleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin tarafsız ve insani rolünü sürdürmesine ve görevlerini tam bir koordinasyon içinde yerine getirmesine yardımcı olmaya çağırdı.

İranlı bakan, Guterres ile yaptığı görüşmede ise Gazze'ye su, gıda ve insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için ortam hazırlamak üzere BM'nin derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Guterres, Gazze'deki durumla ilgili ciddi endişelerini dile getirirken, bölgedeki yüzlerce BM personelinin tehlike altında olduğunu ve bir kısmının öldürüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) Çarşamba günü yapılan açıklamada, Cumartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nde ajansın 11 personelinin öldürüldüğü belirtildi.

Hamas Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne komşu İsrail kasabalarına beklenmedik bir saldırı düzenlemiş, İsrail de Gazze'ye misilleme saldırıları başlatmıştı.

Çarşamba günü itibarıyla her iki taraftan toplam 2.000'i aşkın kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.