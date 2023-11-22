İran, Gazze'ye doktor ve hemşire göndermeye hazır

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, Gazze'ye gönüllü doktor ve hemşireler göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Bakan, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkına tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

TAHRAN, 22 Kasım (Xinhua) -- İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, savaştan bitap düşen Gazze'ye gönüllü doktor ve hemşireler göndermeye hazır olduklarını söyledi.

IRIB Haber Ajansı'nın haberine göre Eynullahi Salı günü, İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde Ulusal Hemşireler Günü'nü kutlamak için düzenlenen bir tören sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Bakan, hastanelerin "acımasız İsrail saldırılarına" uğradığı "Gazze'deki halka tıbbi yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Eynullahi, İran'ın, sağlık görevlilerini Filistin'in abluka altındaki kıyı şeridine göndermek üzere gerekli koordinasyonu sağladığını belirtti.