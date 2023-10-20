İran, Gazze'ye 60 Ton İnsani Yardım Gönderdi

İran, İsrail'in kuşatmasındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 60 ton insani yardım malzemesini Mısır'a yolladı. İran Kızılayı tarafından gönderilen yardımların Gazze halkına ulaştırılması planlanıyor.

İran, İsrail'in kuşatmasındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 60 ton insani yardım malzemesini Mısır'a yolladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre İran Kızılayı, Gazze'ye gıda, ilaç ve sağlık malzemelerinden oluşan 60 ton insani yardım gönderdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği halinde Tahran'ın Mehrabad Havalimanından kargo uçaklarıyla gönderilen yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze halkına ulaştırılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'in tam kuşatma altına aldığı Filistin halkına ulaştırılmak için gönderilen yardımlar İsrail tarafından engelleniyor.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu fakat İsrail'in Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmediğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün Refah Sınır Kapısı'nın önünde düzenlediği basın toplantısında, yardımların en kısa zamanda Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.