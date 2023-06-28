İran Emniyet Teşkilatı ve Rusya Ulusal Muhafızları Arasında Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov ile bir araya gelerek güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Radan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Emniyet Teşkilatı ve Rusya Ulusal Muhafızları arasında uzun vadeli işbirliği anlaşması imzalandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov'un resmi daveti üzerine Moskova'ya giden İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, Zolotov ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında İran Emniyet Teşkilatı ve Rusya Ulusal Muhafızları arasında iki ülkenin güvenlik ve kolluk kuvvetleri alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla uzun vadeli bir anlaşma imzalandı.

Radan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.