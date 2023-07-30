İran Donanması, Rusya'nın Donanma Günü kutlamalarına katılacak

İran'a ait 2 fırkateyn, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilecek Donanma Günü kutlamalarındaki donanma geçit törenine katılacak. İran Donanması Komutanı Şehram İrani de törene katılmak için Rusya'ya gitti.

TAHRAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- İran'a ait 2 fırkateyn, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Pazar günü gerçekleştirilecek Donanma Günü kutlamalarındaki donanma geçit törenine katılacak.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre İran Donanması'nın Hazar Denizi'nde konuşlu Kuzey Filosu'na ait füze fırlatabilen Kaman sınıfı fırkateynler, St. Petersburg'a doğru yola çıkarken İran Donanması Komutanı Şehram İrani de geçit törenine katılmak için Rusya'ya gitti.

Haberde İrani'nin, geçit törenine katılacak çeşitli ülkelerin donanma komutanlarıyla da görüşeceği belirtildi.

Donama geçit törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı kaydedildi.

Rusya, Donanma Günü'nü Temmuz ayının son Pazar günü St. Petersburg'taki Neva Nehri'nde ve Kronstadt Limanı'nda gemi geçit töreni gerçekleştirerek kutluyor.

Geçen yıl geçit törenine 40'tan fazla gemi, tekne ve denizaltının yanı sıra 42 uçak ve 3.500'ün üzerinde askeri personel katılmıştı.