İran, DNA test kitlerini ABD dahil diğer ülkelere ihraç etmeye hazır

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, ülkesinin yerli üretim DNA test kitlerini ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelere ihraç etmeye hazır olduğunu söyledi. Mescidi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar yüzünden kurumunun son yıllarda dönem dönem malzeme ve cihaz kıtlığı yaşadığını vurguladı.

TAHRAN, 26 Haziran (Xinhua) -- İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, ülkesinin yerli üretim DNA test kitlerini ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelere ihraç etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Mescidi, başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta bir dizi yeni tıbbi cihazın tanıtımı sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Mescidi, "ABD'ye mesajımız şudur: eğer ABD halkı İran Adli Tıp Kurumu'nun DNA test kitlerine ihtiyaç duyarsa taleplerini İran'ın ilgili yetkililerine iletebilirler. Bu ürünleri ihtiyaçlarıyla orantılı olarak kesinlikle temin ederiz. Çünkü bizler siyasi meselelerin ve yaptırımların insan sağlığına gölge düşürmesine hiçbir koşulda izin vermeyiz" diye konuştu.

Mescidi, İran'ın genetik laboratuvar cihazlarının imalatında kendi kendine yeterliğe ulaşması için geriye sadece beş ürünün kaldığını ve bunların bir yıl içinde duyurulacağını dile getirdi.

Mescidi, ABD'nin İran'a yönelik "acımasız" yaptırımlar uygulaması yüzünden kurumunun son yıllarda dönem dönem malzeme ve cihaz kıtlığı yaşadığını vurguladı.

Aynı konferansta söz alan İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise "felç edici" yaptırımlara rağmen İran'ın şu anda adli tıp alanında modern teknolojilerin kullanılması bakımından dünyanın en ileri devletleri arasında olduğunu söyledi.

İran kırk yıldır ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalıyor.

Yaptırımlar, ABD'nin Mayıs 2018'de resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra artış gösterdi.

ABD, ilaç ve gıda gibi insani kalemlerin yaptırımlar listesine dahil edilmediğini iddia etse de İran'ın petrol ihracatını ve bankacılık sektörünü hedef alan ABD ambargosu pratikte ülkenin bu ürünleri ithal etmesini engelliyor.