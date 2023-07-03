İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıyı 'devlet terörü' olarak nitelendirdi. Kenani, Filistin halkının kendi topraklarını savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun harekete geçmesini beklediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıyı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkedeki ve uluslararası arenadaki konuları değerlendirdi.

Kenani, "Siyonist rejim ( İsrail ) ordusunun, Cenin kentine düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları bir suç eylemi ve devlet terörünün açık bir örneğidir. Suç işlemek Siyonist rejimin karakteri oldu. Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz." dedi.

Filistin halkının kendi topraklarını savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kenani, "Siyonistlerin saldırılarına karşı Filistin halkının haklarını savunmak, uluslararası toplumun sorumluluğundadır. İslam İşbirliği Teşkilatından bu alanda ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.