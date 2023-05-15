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İran Dışişleri Bakanlığı: Seçime katılım oranı, demokrasi zaferidir

İran Dışişleri Bakanlığı: Seçime katılım oranı, demokrasi zaferidir

Dünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi'ne katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi'ne katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, "Yüksek seçmen katılımı Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve oylamaların başarıyla gerçekleştirilmesi, demokrasi için bir zafer işaretidir" dedi. Kanaani, Türk halkını ve siyasi partileri tebrik etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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