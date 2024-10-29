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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim Kutlaması

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim Kutlaması
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İran Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye tebrik mesajı gönderdi. Mesajda dostluk ve ortak bağların güçlenmesi vurgulandı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla paylaştığı mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Gününü içtenlikle kutlar" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Günü dolayısıyla içtenlikle kutlar. İki ulus arasındaki bağlar karşılıklı saygı ve kalıcı dostluk içinde güçlenmeye ve gelişmeye devam etsin" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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