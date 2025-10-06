İran Dışişleri Bakanlığı: Müzakere Planımız Yok

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "E3 ve ABD'nin eylemlerinin sonuçlarına odaklanmış durumdayız. Şu anda müzakere planımız yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları 'E3' olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın girişimiyle Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesine değindi. Bekayi, "Şu anda E3 ve ABD'nin eylemlerinin sonuçlarına odaklanmış durumdayız. Mesaj alışverişi devam edebilir fakat E3, olgun ve bağımsız müzakere ortakları olmadığını kanıtladı. Müzakere planımız yok. Müzakerelerin İran'ın çıkarlarına hizmet ettiği sonucuna vardığımızda, mutlaka harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bekayi, BM yaptırımlarının geri getirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karar alınmadığını söyleyerek, "Görünüşe göre bu adım, ABD'nin talebi üzerine ve Avrupa ülkelerinin çıkarlarını gözetmeden atıldı. BM Sekreterliği'nin eyleminin hiçbir yasal dayanağı olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunduğu sırada konuyla ilgili görüşmeler yaptığını kaydeden Bekayi, "İran heyeti, üç Avrupa ülkesinin yasa dışı eylemlerini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı" açıklamasında bulundu.

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin de önerdiği şekilde 3 kez New York'ta ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve Avrupalı bakanların da dahil olduğu toplantı düzenlenmesinin teklif edildiğini vurgulayarak, "Biz iyi niyetle kabul ettik ve böyle bir toplantı yapılacaktı ancak diğer taraflar her seferinde toplantıya katılmaktan kaçındı" dedi.

Bekayi, IAEA ile iş birliğinin geleceğine Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin karar vereceğini bildirdi.