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İran Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı. Saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin ailesine ve basın mensuplarına başsağlığı dileyen Bakanlık, taziyelerini iletti.