İran Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı. Saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin ailesine ve basın mensuplarına başsağlığı dileyen Bakanlık, taziyelerini iletti.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun gazetecilerin aracına düzenlediği ve Reuters Haber Ajansı kameramanı İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Kenani, saldırıda yaşamını yitiren gazetecinin ailesine ve basın mensuplarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.
Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde İsrail güçleri tarafından gazetecileri hedef alan saldırıda Reuters Haber Ajansı çalışanı kameraman Abdullah hayatını kaybetmiş ve 6 medya mensubu yaralanmıştı.
Reuters'in yanı sıra Al Jazeera ve Fransız AFP de saldırıda muhabirlerinin yaralandığını açıklamıştı.