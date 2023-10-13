İran Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Baglan kentindeki Şiilere ait İmam Zaman Camisi'ne gerçekleştirilen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Baglan kentindeki Şiilere ait İmam Zaman Camisi'ne cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişini ölmesi ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı "şiddetle" kınadı.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre Kenani, Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olan "terör saldırısını şiddetle kınayan" Kenani, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise şifa diledi.

Kenani, camide ibadet edenlerin hedef alınmasını ?"en ağır terör suçlarından biri ve faillerin İslam dininin doğru öğretilerinden uzak olduğunun bir göstergesi?" olarak değerlendirdi?.

Afganistan'ın Bağlan kentinde cuma namazı esnasında bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aralarında ağır yaralıların da olduğu 17 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.