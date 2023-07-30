İran Dışişleri Bakanı ve BM Irak Özel Temsilcisi Irak'taki Son Gelişmeleri Görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'taki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular da ele alındı. Plasschaert'ın Tahran ziyareti kapsamında başka İranlı yetkililerle de görüşmesi planlanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'taki son gelişmeleri görüştü.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Plasschaert ile bir araya geldi.
Görüşmede, Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Plasschaert'ın Tahran ziyareti kapsamında İranlı başka yetkililerle de görüşmesi öngörülüyor.
BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert en son 2020'nin aralık ayında Tahran'a iki günlük ziyarette bulunmuştu.