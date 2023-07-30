İran Dışişleri Bakanı ve BM Irak Özel Temsilcisi Irak'taki Son Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'taki son gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular da ele alındı. Plasschaert'ın Tahran ziyareti kapsamında başka İranlı yetkililerle de görüşmesi planlanıyor.