İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Başbakanı ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yaptıkları açıklamada "Veliaht Prens, İran Dışişleri Bakanı'nı edip Krallık ile İran arasındaki ilişkileri, gelecekteki işbirliği fırsatlarını ve bunları geliştirme yollarını görüştü. Ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alındı" denildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise 90 dakikalık görüşmede 'herkes için güvenlik ve gelişme' konularının öne çıktığı belirtildi.