İran Dışişleri Bakanı: Siyasi çözümler için zaman tükeniyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin-İsrail çatışmasına dair yaptığı telefon görüşmelerinde siyasi çözümler için zamanın tükenmekte olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, mevkidaşlarıyla Filistin- İsrail çatışmasına dair dün yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili açıklama yaparak siyasi çözümler için zamanın tükenmekte olduğunu belirtti.

Bakan Abdullahiyan, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile yaptığı telefon görüşmesine dair "Siyasi çözümler için zamanın tükenmekte olduğunu, savaşın diğer cephelere yayılmasının kaçınılmaz bir aşamaya yaklaştığını vurguladım" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın dün ayrıca Tunus Dışişleri bakanı Nabil Ammar, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin ve Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Filistin-İsrail çatışmasını görüştüğü ifade edildi.