İran Dışişleri Bakanı: Savaşın diğer cephelere yayılma ihtimali artıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı, Malezyalı ve Tunuslu mevkidaşları ile görüşmelerinin ardından savaşın diğer cephelere yayılma ihtimalinin arttığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı, Malezyalı ve Tunuslu mevkidaşları ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmemde siyasi çözüm yolunda artık sona gelindiğini ve savaşın diğer cephelere yayılma ihtimalinin giderek artığını söyledim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı, Malezyalı ve Tunuslu mevkidaşları ile görüştü. Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerde İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaların ele alındığını belirterek, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Abdullahiyan, "Görüşmemde siyasi çözüm yolunda artık sona gelindiğini ve savaşın diğer cephelere yayılma ihtimalinin giderek artığını söyledim" dedi. - TAHRAN