İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Cevap: Müzakere Yok

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın açıklamalarının aksine ABD ile müzakereler için henüz bir konuşma yapılmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin ülkesine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlara sahip bir süper güç ve nükleer silahlı bir rejim, Avrupalıların desteğiyle birleşti ve İran halkını yok etmek, Amerikan hegemonyasına karşı 50 yıllık direnişi bitirmek için plan yaptı, ancak başarılı olamadı" dedi.

Saldırılardan önce ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine değinen Arakçi, "Son görüşmelerde, bizi İran ulusunun haklarından feragat etmeye zorlamaya çalıştılar. Bunu reddedince savaşı dayattılar ve suçlu Siyonist rejime saldırılar düzenlemesi için izin verdiler. Amerikalılar, müzakereler devam ederken diplomasiye ihanet etti. Bu deneyim, onlarla gelecekteki görüşmelerle ilgili kararlarımızı etkileyecek, ancak diplomasi sürüyor ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün yaptığı 'İran ile gelecek hafta görüşeceğiz' açıklamasına ilişkin olarak Arakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yok. Hatta bu konuda bir konuşma bile olmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor" dedi.