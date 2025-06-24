İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Açıklaması
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırmaması durumunda kendilerinin de saldırmayacaklarını belirtti ve savaşı başlatan tarafın İsrail olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanının ardından açıklamada bulundu. Arakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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