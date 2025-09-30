İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD ile Müzakerelere Dair Açıklamalar

(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Amerikalılarla hem dolaylı hem de doğrudan mesaj alışverişi yapıldığını" söyledi ve yoğun diplomatik çabalara rağmen "Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı talepleri ve Avrupalı ülkelerin aynı çizgide yer alması" nedeniyle Snapback (yaptırımların geri getirilmesi) mekanizması üzerinde bir uzlaşmaya varılamadığını belirtti.

New York ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batılı ülkelerle İran'in nükleer programı üzerine yapılan müzkerelere değinerek, "Amerikalıların aşırı talepleri ve Avrupalıların onlarla uyum göstermesi nedeniyle bir uzlaşmaya varamadık... Biz buradayız çünkü İran halkının haklarını ve çıkarlarını savunuyoruz ve kesinlikle İran'ın çıkarlarını güvence altına almayan bir anlaşma bizim için kabul edilemez" dedi.

İranlı Bakan, bir haftalık ziyaretinin son derece yoğun geçtiğini, bu süre boyunca hem snapback mekanizması konusunun hem de BM Genel Kurulu'nun sunduğu ikili ilişkileri geliştirme ve uluslararası toplantılara katılma fırsatlarının gündemde olduğunu söyledi. Arakçi, New York seyahati kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafel Grossi ile de görüşmüştü.

İranlı Bakan, Avrupa Troykası (İngiltere, Fransa, Almanya) ile yapılan görüşmelerde İran tarfının, "makul teklifler" sunduğunu, Avrupalıların da bu tekliflerin makul olduğunu kabul ettiğini söyledi. Arakçi, "Ancak karşılığında tamamen mantıksız ve ulaşılamaz taleplerle karşılaştık" dedi.

Arakçi, bu yıl başlayan Washington ile temaslarda hem "doğrudan hem dolaylı" şekilde mesajların iletildiğini, ancak bunun sonucunda ABD ile müzakerelerin hiçbir yere varmayacağına dair İran'ın kanaatinin pekiştiğini söyledi. Arakçi. "Lider'in (Dini Lider Hamaney) de söylediği gibi, Amerikalılarla müzakereler mutlak bir çıkmazdır. Bu süreçte bu bir kez daha kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Troykası'nın girişimiyle BM yaptırımlarını yeniden dvereye sokan "snapback mekanizmasının Tahran'ı taviz vermeye zorlayacağı" yönündeki yorumları reddeden Arakçi, "Onlar, snapback mekanizmasından yarattıkları canavarın bizi öyle korkutacağını sandılar ki her türlü tavizi vermeye hazır olacaktık. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil" dedi. Arakçi, İran'ın daha önce de "benzer yaptırımlara direndiğini ve gerekirse yine dayanabileceğini" ifade etti.

Geçen ay Fransa, Britanya ve Almanya, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adıyla bilinen 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle snapback mekanizmasını devreye soktu. Bu süreç, İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarının 30 gün içinde yeniden yürürlüğe girmesini öngörüyor. Sürecin başlatılmasından bir ay sonra yani haftasonu BM Güvenlik Konseyi pazar yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. ABD, 2018 yılında uluslararası nükleer denetçilerin İran'daki nükleer sahalarını ziyaret etmesine olanak tanıyan ve karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifleten KOEP'ten tek taraflı olarak çekilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve müttefiklerinin yaptırım listelerini değiştirebileceğini, ancak "ABD'nin zaten uyguladığı yaptırımların ötesinde yeni yaptırımların uygulanmayacağını" vurguladı ve "Ekonomik etkisi olağanüstü olmayacak, ancak siyasi ve stratejik boyutları var ve bunlarla yüzleşmek gerekiyor" dedi.