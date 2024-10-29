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İran Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye İkiyüzlülük Eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye İkiyüzlülük Eleştirisi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Cemşid Şarmehd'in idamına yönelik tepkisini değerlendirerek, AB'nin ikiyüzlü davrandığını savundu ve Avrupa'nın Gazze ve Lübnan'daki insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmasını eleştirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran-Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd'in idam edilmesine tepki göstermesinin ardından, "AB, ikiyüzlüdür" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Şarmehd'in idam edilmesini şiddetle kınadıklarını duyurdu. Borrell, AB'nin bu idama cevaben atacağı adımları değerlendirdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, tepkiye karşılık yaptığı açıklamasında, "Yaşamın ve insan onurunun korunması gerektiğini söylediğinizde size inanmak istiyorum. Sorun şu ki, Avrupalı dostlarınız Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki katliamı utanmadan destekliyor. Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine son verecek bir 'AB tedbirine' ne dersiniz? Lübnan'daki 1,5 milyon mültecinin evlerine dönmesine izin verecek bir 'AB tedbirine' ne dersiniz? Cemşid Şarmahd tarafından öldürülenlerin ailelerini desteklemek için 'bir AB tedbirine' ne dersiniz? Aksi takdirde, Avrupa sadece ikiyüzlülüğü temsil eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği İnsan Hakları Politika Lübnan Gazze Dünya İran

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