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İran Dışişleri Bakanı Mısır Cumhurbaşkanı ile Bölgedeki Gerilim Üzerine Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Mısır Cumhurbaşkanı ile Bölgedeki Gerilim Üzerine Görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çabalarını görüştü. Görüşmede, bölgedeki saldırıların durdurulması ve insani yardım çağrısı yapıldı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki gerilimi değerlendirmek üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Gazze ve Lübnan'daki saldırı ve vahşetlerin durdurulması ve tüm bölgeyi herkes için korkunç sonuçları olan tam kapsamlı bir savaşa sürükleyebilecek tehlikeli tırmanışların önlenmesi ve mültecilere insani yardım sağlanması konusunda acil ihtiyaç çağrısı yapıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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