İran Dışişleri Bakanı: Körfez'deki komşularımızla yeni bir sayfa açıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Körfez'deki komşularıyla ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açıldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, Katar, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) içeren Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

İki gün süren temaslarında bu ülkelerin yetkilileriyle ekonomi, ticaret, turizm, kültür, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktaran Abdullahiyan, "İran'ın Fars (Basra) Körfezi'nin güney sınırındaki ülkelerle işbirliğinde yeni bir sayfa açıldı. Bu ülkelerin her biriyle ikili meseleleri ciddi şekilde gündemimize alıyoruz. Yakında ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesinde milletimize ve bu dört ülkenin milletlerine çok güzel haberlerimiz olacak." diye konuştu.

Abdullahiyan, temasları kapsamında bölgesel güvenlik konusunun da ele alındığını belirterek, "Bir diyalog ve bölgesel işbirliği forumu oluşturulması fikri ortaya atıldı ve bu fikir görüştüğümüz dört ülkenin her biri tarafından memnuniyetle karşılandı." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 20 Haziran'da başladığı Körfez turu kapsamında Katar, Umman, Kuveyt ve BAE'yi ziyaret ederek bu ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmişti.