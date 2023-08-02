İran Dışişleri Bakanı, İsveç ve Danimarka'ya Müslüman ülkelerin ilişkilerini kesme çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Müslüman ülkelerin bu iki ülkeyle ilişkilerini kesmesini ya da alt seviyeye düşürmesini önerdi.

TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Müslüman ülkelerin bu iki ülkeyle ilişkilerini kesmesini ya da alt seviyeye düşürmesini önerdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Pazartesi günü dışişleri bakanlarıyla çevrimiçi bir toplantı düzenleyerek söz konusu iki Avrupa ülkesinde son dönemde yaşanan Kuran'a yönelik saldırıları görüştü. Emir Abdullahiyan Salı günü erken saatlerde Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, bu toplantıda yaptığı önerileri açıkladı.

Bakan, İİT'ye İsveç ve Danimarka'ya konuyu görüşmek üzere bir heyet göndermesini önerdiğini ve Kur'an'a hakaret edenlerin en sert şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca İsveç ve Danimarka'da Kuran'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde, Müslüman ülkelerin bu ülkelerden ithal edilen ürünlere yönelik yaptırımlar da uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Danimarka ve İsveç'in başkentlerinde bazı aşırıcı grupların defaatle Kuran yakması ya da Kur'an'ın kutsallığına saldırılarda bulunması tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmiş, iki ülke son haftalarda bu sebeple eleştirilerin odağına oturmuştu.¦