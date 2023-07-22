İran Dışişleri Bakanı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının tekrarlanmasına ilişkin istişarede bulundu. Abdullahiyan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bu meseleyi görüşmek için olağanüstü toplantı yapması önerisinde bulundu. İran, İsveç'in yeni büyükelçisini kabul etmeyecek.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının tekrarlanmasına ilişkin istişarede bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Taha telefonda görüştü.

İsveç'te son dönemde yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret ve provokatif eylemleri kınayan Abdullahiyan, söz konusu eyleme karşı İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bu önemli meseleyi görüşmek için mümkün olan en kısa sürede olağanüstü toplantı yapması önerisinde bulundu.

Abdullahiyan, İsveç hükümetinin derhal etkili bir adım atmaması durumunda İslam ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret nedeniyle İsveç'e sert bir yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Taha da söz konusu saldırgan eylemi kınayarak bu kapsamda yapılan temaslar ve atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Taha, bu çerçevede konuyu üye ülkelerle istişare halinde İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine alacağını belirtti.

Abdullahiyan ile Taha, bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için İslam ülkelerinin kararlı ve koordineli hareket etmesinin önemini vurguladı.

İran İsveç'in yeni büyükelçisini kabul etmeyecek

Diğer yandan, İran devlet televizyonuna konuşan Abdullahiyan, İsveç'in Tahran Büyükelçisinin görev süresinin sona erdiğini aktararak Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırgan hareket nedeniyle İsveç'in yeni Tahran Büyükelçisini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Abdullahiyan, İsveç hükümeti konuyla alakalı ciddi bir adım atmadıkça Stockholm'e yeni büyükelçi göndermeyeceklerini kaydetti.

İranlı bakan, 8 Temmuzda yaptığı açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurmuştu.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, önceki gün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Bunun üzerine İran 20 Temmuz'da İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Cuma günü de başkent Tahran başta olmak üzere Meşhed, Kum, Şiraz, Simnan, Gülistan ve Güney Horasan, Bender Abbas gibi ülkenin bir çok yerinde protesto gösterileri düzenlenişti.