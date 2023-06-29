İran Dışişleri Bakanı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Eylemi Kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bütün İslam dünyası mukaddes kitaplara ve Kur'an-ı Kerim'e hakareti şiddetle kınıyor. Dini mukaddesata ve Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir gerekçeyle hakaret edilmesine İsveç tarafından izin verilmesi kabul edilemez.' ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı, 'Bu davranışları demokrasi ve özgürlük kisvesi altına yerleştirmek yalnızca ve yalnızca terörizmi ve aşırılığı teşvik edecektir. Bunun sonuçları da her yerden önce Batı'da görülecektir.' değerlendirmesinde bulundu. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün İslam dünyası mukaddes kitaplara ve Kur'an-ı Kerim'e hakareti şiddetle kınıyor. Dini mukaddesata ve Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir gerekçeyle hakaret edilmesine İsveç tarafından izin verilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, "Bu davranışları demokrasi ve özgürlük kisvesi altına yerleştirmek yalnızca ve yalnızca terörizmi ve aşırılığı teşvik edecektir. Bunun sonuçları da her yerden önce Batı'da görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.