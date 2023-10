İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede tehlikeli ve endişe verici bir durumun oluştuğunu belirterek, "Bölgede durum her an kontrolden çıkabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve siyasi çözüm yolunun sağlanması ele alındı.

"İsrail rejimi Gazze halkının suyunu, elektriğini keserek ve yerleşim alanlarını hedef alarak savaş suçu işlemektedir"

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda savaşın bölgeye yayılmamasının kimse tarafından garanti edilemeyeceğini söyledi. Bölgede büyük insani krizin yaşandığını vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in Gazze halkına yönelik uyguladığı savaş suçlarının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Gazze halkına yönelik siyonist İsrail rejim tarafından gerçekleşen saldırıların önlenmesi için Çin'in daha aktif rol almasını ve bu konudaki kapasitelerini kullanmasını istiyoruz. İsrail rejimi kuşatma altındaki Gazze halkının suyunu, elektriğini keserek ve yerleşim alanlarını hedef alarak savaş suçu işlemektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle bölgede tehlikeli ve endişe verici bir durumun oluştuğunu belirten Abdullahiyan, "Bölgede durum her an kontrolden çıkabilir" dedi.

"Gazze'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, bölgedeki durumdan endişe duyduklarını belirterek, sivillerin hedef alınması karşısında Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Wang, Gazze'ye insani koridor oluşturulması gerektiğini belirterek, Gazze'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. - TAHRAN