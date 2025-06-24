İran Dışişleri Bakanı: İsrail ile Ateşkes Anlaşması Yok

İran Dışişleri Bakanı: İsrail ile Ateşkes Anlaşması Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ile ateşkes veya askeri operasyonları durdurma konusunda herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşmanın yapılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile hiçbir ateşkes ve askeri operasyonları durdurulması konusunda anlaşma yapılmadığını belirtti. Arakçi açıklamasında, " İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi: İsrail İran'a savaş açtı, tam tersi değil. Şu an itibariyle, herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşma yok. Ancak, İsrail rejimi İran halkına karşı yasadışı saldırısını en geç, Tahran saatiyle sabah 4'te durdurduğu takdirde, daha sonra yanıtımıza devam etme niyetimiz yok.

Askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi

İran'ı vuran "sığınak katili" 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.