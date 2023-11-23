İran Dışişleri Bakanı İsrail-Hamas ateşkesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını söyledi. Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

"Entekhab" haber sitesine göre, Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, "Gazze'deki geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkesten sonra İsrail rejiminin savaşa devam etmesi halinde bölgedeki durum daha da gerginleşecek ve tepkiler daha da yaygınlaşacaktır." dedi.

İsrail'in ABD desteği olmadan savaşa devam edemeyeceğini dile getiren Abdullahiyan, "direniş güçlerinin" bölgede ABD'ye yönelik saldırılarının nedeninin Washington yönetiminin Filistin'deki soykırımı desteklemesi olduğunu belirterek bu durumun İran'la bir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Hamas'ın Filistin halkının içinden çıkan bir hareket olduğunu kaydeden İranlı Bakan, "Hamas yok edilemez. (İsrail yönetimi) Bir buçuk aydan fazla süren savaşta elde edemediğini, siyaset yoluyla elde edeceğini düşünmemelidir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dünkü Lübnan ziyaretinin ardından gittiği Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.