İran Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'ye saldırılarını durdursun, yoksa çok geç olabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail-Hamas çatışmasına yönelik uyarıda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmazsa önümüzdeki saatlerin çok geç olabileceğini söyledi. Abdullahiyan ayrıca, Hizbullah ve diğer direniş gruplarının İsrail karşısında her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail-Hamas çatışmasına yönelik, "Bugün bölgedeki direniş güçleri tüm senaryolara olağanüstü şekilde hazır. Muhtemel senaryolar hazır ve hepsi elleri tetikte bekliyor. Uyarıyorum, çocuk katili ve işgalci Siyonist İsrail rejimi geç olmadan Gazze'ye yönelik saldırılarını durdursun, yoksa önümüzdeki saatler çok geç olabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan bölge turuna devam ediyor. Bakan Abdullahiyan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Abdullahiyan konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve savaşın bölge ülkelerine yayılma ihtimalini değerlendirdi. Abdullahiyan, "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve İsrail rejiminin destekçileri, Siyonistlerin saldırılarını durdurmada gecikirse direniş gereken yanıtı verecektir. Direniş cephesinin liderleri ile yaptığım görüşmelerde, İsrail'e verilecek yanıtın deprem etkisi oluşturacağı, pişman edici olacağı ve işgal topraklarındaki sınırları değiştireceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de sadece sivilleri hedef aldığını söyleyen Abdullahiyan, İsrail'e ait birçok yerleşim yeri ve askeri üssün direniş güçlerinin kontrolünde olduğunu ve ABD'nin desteğini arkasına alan Tel Aviv yönetiminin Gazze'de katliama giriştiğini belirtti.

"Hizbullah ve diğer direniş grupları İsrail karşısında her türlü senaryoya hazır"

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmesine değinen Abdullahiyan, Hizbullah ve diğer direniş gruplarının İsrail karşısında her türlü senaryoya hazır olduklarını vurguladı. Abdullahiyan, "Bugün bölgedeki direniş güçleri tüm senaryolara olağanüstü şekilde hazırlar. Muhtemel senaryolar hazır ve hepsi elleri tetikte bekliyor. Uyarıyorum, çocuk katili ve işgalci Siyonist İsrail rejimi geç olmadan Gazze'ye yönelik saldırılarını durdursun, yoksa önümüzdeki saatler çok geç olabilir. Bunun bölgesel bir krize dönüşmemesi için henüz elimizde diplomasi fırsatı var. Bugün BM temsilcisi ile bir görüşmem olacak ve kendisine de diplomasi fırsatının olduğunu söyleyeceğim. Ancak yarın bu fırsat kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan ile İsrail arasında başlayan normalleşme süreci tamamen rafa kalktı"

İslam ülkeleri ile Filistin konusunda irtibat halinde olduklarını kaydeden Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesine değinerek, Aksa Tufanı Operasyonu ve Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sonrası Suudi Arabistan ile İsrail arasında başlayan normalleşme sürecinin tamamen rafa kalktığını ve Tahran ile Riyad yönetiminin Filistin'i destekleme, İsrail saldırılarını kınamada anlaştıklarını söyledi.

Abdullahiyan, "Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasındaki telefon görüşmesi, Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Filistin'de oluşan yeni durum ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. İran ve Suudi Arabistan Filistinlilerin desteklenmesi ve İsrail saldırılarının kınanmasında aynı kanaatteler. Hiçbir Arap ve İslam ülkesi Filistin konusunu gündeminden çıkartmadı ve çıkartmayacak" şeklinde konuştu.

"Eğer bir ateşkes olacak ise bunun şartlarını yine direniş belirleyecektir"

Bazı Batılı ülkeler tarafından sunulan arabuluculuk tekliflerini ve İsrail'e yönelik destek açıklamalarını değerlendiren Abdullahiyan, Filistinlilere dışarıdan hiçbir planın dayatılamayacağını belirtti. Abdullahiyan, "Hiçbir akıl sahibi Gazze'de kadınların, çocukların ve sivillerin katledilmesine tahammül edemez ve bunu destekleyemez. Siyonist İsrail rejimi bu savaş meydanından zaferle ayrılamayacak. Savaşın genişleyip genişlemeyeceği veya ateşkes kararını direniş verecektir. Direniş güçleri Siyonistlerin her türlü saldırısına cevap verecektir güçtedir ve eğer bir ateşkes olacak ise bunun şartlarını yine direniş belirleyecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN