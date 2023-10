İran Dışişleri Bakanı İsrail'e savaş suçları uyarısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak, İsrail'e karşı yeni cephe açmak için Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan iki günlük bölge turunun sonunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Şu an en önemli konunun İsrail'in savaş suçlarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıyorum. Belki de bir sonraki saat her şey için geç olacak." dedi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Direniş Cephesi liderleriyle yaptığım görüşmelerde, siyonist rejimin suçlarına karşılık vermeye karar vermeleri halinde bunun pişman edici olacağını ve işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut haritasını değiştireceğini öğrendim."

Abdullahiyan, "yeni cepheler açılmasına, savaşın genişlemesine veya ateşkese direniş güçlerinin karar vereceğini" belirterek, "Siyonist rejimin savaş suçları devam ederse sıfır saat ilanı direniş hareketinin elindedir. Direniş güçlerinin elleri tetikte." dedi.

" İsrail'in savaş suçlarından Batı sorumludur"

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) tarafından özel olarak takip edilmesi gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bu görevi kendisine hatırlattığını söyledi.

İranlı Bakan, ABD, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği açık desteğe işaret ederek, "Aklı başında hiçbir insan Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesine tahammül edemez ve destek veremez. İsrail rejiminin savaş suçlarından Batı sorumludur." dedi.

Suudi Arabistan-İsrail normalleşme süreci

Gazze'deki durumun Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine etkisinin sorulması üzerine Abdullahiyan, bu sürecin artık tamamen "masanın dışına atıldığı" yorumunu yaptı.