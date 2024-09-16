İran Dışişleri Bakanı Irakçi, ABD ve Avrupa'nın İddialarını Reddetti

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ABD ve Avrupa'nın 'asılsız' bilgilerle hareket ettiğini, İran'ın Rusya'ya balistik füze yollamadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, yaptığı açıklamada, "Amerika ve Avrupa bir kez daha yanlış bilgi ve hatalı mantığa dayanarak hareket etti. İran Rusya'ya balistik füze göndermemiştir. Yaptırım bağımlıları kendilerine şu soruyu sormalıdır, 'Sizin iddianıza göre İran nasıl oluyor da sofistike silahlar üretebiliyor ve bunları satabiliyor?' Yaptırımlar çözüm değil, sorunun bir parçasıdır" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, 11 Eylül'de İran'ın Rusya'ya Ftah 360 tipi kısa menzilli balistik füze gönderdiğini duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, İran'ın Rusya'ya Ftah 360 yakın menzilli balistik füze sevkiyatı yaptığına dair haberleri doğruladı. Rusya'nın bu füzeleri birkaç hafta içinde Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini ve daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açabileceğini değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'daki meslektaşlarımızın da ifade ettiği üzere, İran ve Rusya arasındaki bu ortaklık Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekte ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine ve dünyanın dört bir yanına nasıl ulaştığını göstermektedir. Ayrıca Rusya'nın İran'a verdiği destek de istikrarı bozucu niteliktedir zira Moskova İran'ın ihtiyaç duyduğu teknolojiyi paylaşmaktadır" demişti.

YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise balistik füzelerin tedarikinde rol oynadığını ifade ettiği İran Air ve birkaç gemicilik şirketine yaptırım kararını açıklamıştı. Bakanlık, şu ifadelere yer vermişti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen transferlere özellikle dikkat ederek, İran'ın silah ihracatını engellemek ve buna karşı koymak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir. Bakanlık, 13949 sayılı İcra Emri'nin, 1(a)(i) bölümü uyarınca, yedek parçalar da dahil olmak üzere silah veya ilgili malzemelerin doğrudan veya dolaylı olarak İran'a veya İran'dan tedarik edilmesine, satılmasına veya transfer edilmesine veya İran'da kullanılmasına veya İran'ın yararına kullanılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu için İran Air'i tanımlamaktadır."