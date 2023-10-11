İran Dışişleri Bakanı, ICRC Başkanı ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi. Abdullahiyan, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınayarak savaş suçlarına dikkat çekti. ICRC Başkanı Spoljaric Egger ise Gazze'deki insani koşulların felaket niteliğinde olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, ICRC Başkanı Spoljaric Egger ile telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze kuşatmasını kınayarak sözlerine başlayan Abdullahiyan, "Şu an Gazze'de savaş suçlarının devam ettiğine ve yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Tel Aviv yönetiminin yerleşim bölgelerini, hastaneleri ve okulları hedef alması, su ve elektriği kesmesi, yakıt ve gıda dağıtımını engellemesi, insanlığa aykırı sistematik savaş suçları ve toplu cezalandırma örneğidir." dedi.

Süreçten İsrail ve destekçilerini sorumlu tutan Abdullahiyan, İran Kızılayının Gazze'ye insani yardım gönderme konusunda Kızılhaç ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

ICRC Başkanı Spoljaric Egger de Gazze'deki insani koşulların felaket niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz de durumu takip ediyoruz ancak güvenlik nedeniyle çalışanlarımızın şu an Gazze Şeridi'nde hareket etmeleri maalesef mümkün değil." dedi.

Spoljaric Egger, Kızılhaç'ın tarafsız bir şekilde insani rolünü sürdürebilmesi ve görevlerini koordinasyon içinde yerine getirebilmesi için tüm taraflar ve devletlerden yardım talep ettiklerini dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.