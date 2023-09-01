İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'da Hizbullah lideriyle görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi. Abdullahiyan ve Nasrallah, bölgesel gelişmeler ve Lübnan'daki son siyasi durumu ele aldı.