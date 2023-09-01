İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'da Hizbullah lideriyle görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi. Abdullahiyan ve Nasrallah, bölgesel gelişmeler ve Lübnan'daki son siyasi durumu ele aldı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Abdullahiyan, resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Beyrut'ta Nasrallah ile görüştü.
Abdullahiyan ile Nasrallah, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Lübnan'daki son siyasi gelişmeleri ele aldı.
İranlı Bakan, bugün Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de temaslarda bulunacak. Daha sonra İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nde Lübnan'daki temasları hakkında basın toplantısı düzenleyecek.